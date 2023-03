Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Um 09:06 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,53 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,57 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,53 EUR. Zuletzt wechselten 53.009 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Mit Abgaben von 79,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,12 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je Lufthansa-Aktie.

