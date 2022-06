Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag tiefer

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 29.06.2022 16:22:00 Uhr um 4,1 Prozent auf 5,79 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 5,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.577.340 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 10,50 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 EUR.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.363,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,527 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

