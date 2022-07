Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Freitagvormittag

Das Papier von Lufthansa legte um 29.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 6,16 EUR. Bei 6,17 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 408.442 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 22,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 17,56 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,023 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie freundlich: Lufthansa am Donnerstag ohne planmäßige Flugabsagen - Piloten drohen mit Streik

Lufthansa-Aktie dennoch freundlich: Streik des Bodenpersonals bei Lufthansa - Flugabsagen und Buchungsprobleme

Lufthansa-Aktie zieht an: Bundesregierung reduziert Lufthansa-Beteiligung weiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com