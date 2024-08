Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,87 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 5,87 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,89 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,79 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.460.483 Aktien.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Gewinne von 46,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 8,25 Prozent sinken.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,877 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

