Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag nahezu unbewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 7,54 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 7,59 EUR. Bei 7,49 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,51 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 774.357 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,85 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 43,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,63 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,383 EUR je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie im Plus: Italien erwägt wohl Verkauf von ITA-Anteilen an Konsortium aus Lufthansa und Ferrovie

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa wieder im Rennen um Verkauf von Ita Airways

Lufthansa-Aktie niedriger: Eurowings verdoppelt Flotte am Flughafen BER - Lufthansa plant tausende Neueinstellungen

