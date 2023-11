Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 8,07 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 3,7 Prozent. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,80 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.659.841 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.275,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.068,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

