Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 6,34 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 6,34 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,36 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 6,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.138.082 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 8,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,08 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,25 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,873 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

