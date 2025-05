Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 7,10 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 7,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,03 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 268.056 Aktien.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 24,19 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,72 EUR angegeben.

Am 29.04.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,39 Mrd. EUR eingefahren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Lufthansa die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

