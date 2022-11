Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Mittag

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 7,60 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 839.407 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,84 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,63 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 03.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,383 EUR in den Büchern stehen haben wird.

