Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 6,32 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 6,32 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.474 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,04 EUR erreichte der Titel am 02.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,22 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 14,76 Prozent sinken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,25 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,873 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

