Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag stärker

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 10,28 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,32 EUR aus. Mit einem Wert von 10,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.988.653 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 7,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 93,56 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,69 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

