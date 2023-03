Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Freitagvormittag Boden gut

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 10,22 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 10,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 383.628 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Gewinne von 8,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 01.07.2022. Mit einem Kursverlust von 92,43 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,69 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,09 EUR im Jahr 2023 aus.

