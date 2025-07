Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Donnerstagvormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 7,39 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 7,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,35 EUR. Mit einem Wert von 7,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 677.053 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 10,36 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 27,18 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,286 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent auf 8,13 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

