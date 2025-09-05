Lululemon Athletica: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lululemon Athletica hat am 04.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,14 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,140 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,86 Prozent auf 3,47 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net