Lululemon Athletica: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Lululemon Athletica hat am 04.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,14 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,140 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,86 Prozent auf 3,47 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lululemon Athletica
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lululemon Athletica
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lululemon Athletica Inc Unsponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S
Analysen zu Lululemon Athletica Inc Unsponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S
Keine Analysen gefunden.