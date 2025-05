Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,50 USD zu.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 12,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 12,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,55 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 244.833 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 19,07 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 52,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,07 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,55 Mrd. USD im Vergleich zu 1,22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Lyft rechnen Experten am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,957 USD je Aktie aus.

