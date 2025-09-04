DAX23.587 -0,8%ESt505.314 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.269 -0,8%Nas21.582 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Lyft im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag freundlich

05.09.25 16:10 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 17,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
14,47 EUR 0,57 EUR 4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 17,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 17,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 500.270 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 9,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

mehr Analysen