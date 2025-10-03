DAX24.371 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.887 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Fokus auf Aktienkurs

Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag verlustreich

03.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 22,43 USD.

Das Papier von Lyft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 22,43 USD ab. Die Lyft-Aktie sank bis auf 22,17 USD. Bei 22,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 444.253 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 4,79 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Abschläge von 56,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. USD im Vergleich zu 1,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,00 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

Nachrichten zu Lyft

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

