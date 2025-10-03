Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 22,43 USD.

Das Papier von Lyft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 22,43 USD ab. Die Lyft-Aktie sank bis auf 22,17 USD. Bei 22,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 444.253 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 4,79 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Abschläge von 56,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. USD im Vergleich zu 1,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,00 USD fest.

