Lyft im Blick

Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit kaum veränderter Tendenz

02.10.25 20:24 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Lyft. Mit einem Wert von 21,84 USD bewegte sich die Lyft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Lyft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 21,84 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,00 USD zu. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,63 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,98 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.447.511 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 23,50 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 125,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

In eigener Sache

Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

