Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag behauptet

Lyft im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Lyft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 21,81 USD.

Mit einem Kurs von 21,81 USD zeigte sich die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 22,00 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 21,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 339.172 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 7,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,00 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

