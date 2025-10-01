Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 21,83 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 21,83 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 21,75 USD. Bei 21,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.113.712 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 23,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 7,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 55,73 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

