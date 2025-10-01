Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittwochnachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 21,95 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 21,95 USD abwärts. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,76 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381.397 Lyft-Aktien umgesetzt.
Bei 23,50 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. USD im Vergleich zu 1,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,00 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa
Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lyft
Analysen zu Lyft
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen