Aktienkurs aktuell

Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittwochnachmittag ins Minus

01.10.25 16:10 Uhr
Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittwochnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 21,95 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Lyft
18,50 EUR -0,63 EUR -3,28%
Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 21,95 USD abwärts. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,76 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381.397 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei 23,50 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. USD im Vergleich zu 1,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,00 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

