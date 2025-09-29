Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 22,71 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 22,71 USD. Die Lyft-Aktie sank bis auf 22,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 611.497 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 3,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 9,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

