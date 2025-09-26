DAX23.751 +0,1%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.282 +0,1%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1734 +0,4%Öl68,17 -2,3%Gold3.827 +1,7%
Aktienkurs aktuell

Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

29.09.25 16:11 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Mit einem Wert von 21,89 USD bewegte sich die Lyft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Lyft-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 21,89 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,96 USD an. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,71 USD nach. Bei 21,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 379.481 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD an. Gewinne von 7,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 126,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. USD gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,06 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

