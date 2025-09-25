Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,62 USD zu.

Das Papier von Lyft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 21,62 USD. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 21,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,42 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 260.485 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 8,00 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 123,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

