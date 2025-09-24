Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 21,75 USD abwärts.

Die Lyft-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 21,75 USD. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,31 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 528.706 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 8,05 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Lyft veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

