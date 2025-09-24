DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,54 +0,7%Gold3.748 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagabend mit Abschlägen

25.09.25 20:24 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 21,58 USD.

Lyft
Die Lyft-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 21,58 USD abwärts. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,31 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,89 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.317.235 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,50 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 8,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 55,21 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lyft-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 06.08.2025 vor. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,05 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

