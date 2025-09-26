DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.277 +0,1%Nas22.552 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,68 -3,0%Gold3.826 +1,7%
Aktie im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Montagabend stärker

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 22,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
19,13 EUR 0,86 EUR 4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 22,66 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,66 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 21,91 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.135.454 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 3,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 57,34 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

