Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 21,89 USD.

Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 21,89 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 21,84 USD. Mit einem Wert von 22,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.034.433 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 23,50 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 7,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (9,67 USD). Abschläge von 55,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2025 1,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

