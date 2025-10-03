Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 21,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 21,89 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 21,84 USD. Mit einem Wert von 22,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.034.433 Lyft-Aktien den Besitzer.
Bei 23,50 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 7,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (9,67 USD). Abschläge von 55,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2025 1,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa
Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lyft
Analysen zu Lyft
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen