Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag im Bärenmodus

Die Lyft-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 9,4 Prozent auf 12,21 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 12,09 EUR. Bei 12,09 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 180 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 74,75 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,08 Prozent.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 64,00 USD.

Lyft ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 990,75 USD gegenüber 864,41 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lyft wird am 07.02.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,389 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

