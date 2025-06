Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 15,80 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 15,80 USD zu. Die Lyft-Aktie legte bis auf 15,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,69 USD. Bisher wurden heute 429.880 Lyft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 19,07 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 17,15 Prozent niedriger. Bei 8,93 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 43,49 Prozent sinken.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Lyft ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,45 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,28 Mrd. USD eingefahren.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor