Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 9,95 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 9,95 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,87 USD nach. Bei 10,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 431.257 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 109,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,86 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,30 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,02 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,675 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Lyft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl