Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Lyft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 15,87 USD nach oben.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 15,87 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lyft-Aktie sogar auf 15,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,63 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 323.467 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 08.05.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,54 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je Lyft-Aktie.

