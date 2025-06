Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 15,06 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 15,06 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 15,04 USD. Bei 15,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 248.748 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 8,93 USD. Mit einem Kursverlust von 40,74 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 08.05.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,45 Mrd. USD im Vergleich zu 1,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

