Lyft Aktie News: Lyft steigt am Nachmittag stark

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 12,5 Prozent auf 22,72 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 12,5 Prozent auf 22,72 USD zu. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 23,50 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 23,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 7.077.389 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,50 USD) erklomm das Papier am 17.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 57,46 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Mrd. USD – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

