Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 13,73 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,73 USD. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,49 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256.516 Lyft-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 51,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 8,93 USD. Abschläge von 34,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,03 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,52 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,810 USD je Lyft-Aktie.

