Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 11,50 USD.

Die Lyft-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 11,50 USD abwärts. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 11,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 172.610 Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 20,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,86 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Abschläge von 23,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2024 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,64 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,734 USD im Jahr 2024 aus.

