Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 13,98 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 13,98 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 13,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 373.321 Lyft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,07 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Bei 8,93 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,16 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 08.05.2025. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 0,952 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

