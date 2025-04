Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

So entwickelt sich Lyft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 12,11 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 12,11 USD. Die Lyft-Aktie sank bis auf 12,08 USD. Bei 12,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 192.834 Stück.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,43 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 8,93 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 11.02.2025. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lyft am 08.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Lyft die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,957 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

