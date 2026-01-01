Maduros Sohn vor Parlament: 'Mein Vater wurde entführt'

CARACAS (dpa-AFX) - Der Sohn des autoritären venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat die Ergreifung seines Vaters durch US-Eliteeinheiten in Caracas als Entführung bezeichnet. "Wenn wir die Entführung von Staatschefs normalisieren, ist kein Land mehr sicher. Heute ist es Venezuela, morgen kann es jedes andere Land sein, das sich nicht unterwirft", sagte der Abgeordnete Nicolás Maduro Guerra bei der konstituierenden Sitzung der venezolanischen Nationalversammlung. "Ohne Völkerrecht gilt in der Welt wieder das Recht des Stärkeren."

Wer­bung Wer­bung

Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores waren in der Nacht zum Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gefangen genommen und außer Landes gebracht worden. Die US-Behörden haben den 63-Jährigen wegen "Drogenterrorismus" angeklagt. Am Montag wurde er zu seiner ersten Anhörung in ein New Yorker Gericht gebracht./dde/DP/jha