'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
MÄRKTE ASIEN/Aussicht auf Rückkehr der "Abenomics" sorgt in Tokio für Hausselaune

06.10.25 10:26 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einer Hausse hat die Börse in Tokio am Montag darauf reagiert, dass mit Sanae Takaichi eine Anhängerin der sogenannten Abenomics die Wahl zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewonnen hat. Sie dürfte damit auch die kommende Regierungschefin werden. Takaichi gilt wie der frühere Regierungschef Abe als Verfechterin einer lockeren Geldpolitik und Befürworterin von höheren Staatsausgaben. Entsprechend erhalten die schon länger herrschenden Erwartungen einer geldpolitischen Straffung in Gestalt einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) einen Dämpfer bzw. werden zeitlich weiter nach hinten verschoben.

Der Nikkei-225 schoss um 4,8 Prozent nach oben auf 47.945 Punkte und pulverisierte das bisherige Rekordhoch geradezu. Das neue Allzeithoch liegt bei 48.150 Punkten. Zugleich fiel der Yen deutlich zurück, der Dollar verteuerte sich um knapp 3 Yen auf 150,19 Yen. Am japanischen Anleihemarkt ging es dagegen mit den Kursen nach unten, die Renditen der Staatsanleihen stiegen also mit der Aussicht auf höhere Staatsausgaben und eine möglicherweise anziehende Inflation.

Der politische Kurs der neuen Vorsitzenden der japanischen Regierungspartei könnte sich positiv auf die Aktien des Landes mit Ausnahme der Banken auswirken, kommentierten die Experten von Julius Bär. Der Führungswechsel dürfte für eine bessere politische Berechenbarkeit und Stabilität sowie für ein wachstumsförderlicheres Umfeld für Aktien sorgen. Die geringere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen durch die BoJ dürfte ebenfalls eine Neubewertung japanischer Aktien vorantreiben, mit Ausnahme von Banken. Julius Bär erwartet, dass die BoJ auf ihrer Oktober-Sitzung die Zinsen unverändert lassen wird.

In Hongkong kam der HSI um 0,7 Prozent zurück, in Sydney büßte das Marktbarometer 0,1 Prozent ein. Nicht gehandelt wurde zum Wochenbeginn wegen nationaler Feiertage in Shanghai und in Seoul. In Seoul wird der Handel wegen Anschlussfeiertagen erst am Freitag wieder aufgenommen, in Shanghai am Donnerstag.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.981,40 -0,1% +10,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 47.944,76 +4,8% +14,7% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag +47,9%

Shanghai-Comp. Feiertag +15,8%

Hang-Seng (Hongk.) 26.955,58 -0,7% +35,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1656 -0,6 1,1727 1,1727 +13,2%

EUR/JPY 175,06 0,1 174,90 173,00 +7,4%

EUR/GBP 0,8681 -0,5 0,8722 0,8721 +5,4%

GBP/USD 1,3428 -0,2 1,3451 1,3446 +7,5%

USD/JPY 150,19 0,7 149,16 147,52 -5,1%

USD/KRW 1.414,11 0,5 1.407,57 1.407,37 -4,6%

USD/CNY 7,1211 0,1 7,1166 7,1186 -1,3%

USD/CNH 7,1492 0,2 7,1372 7,1352 -2,7%

USD/HKD 7,7818 0,0 7,7809 7,7810 +0,2%

AUD/USD 0,6601 0,1 0,6592 0,6605 +6,5%

NZD/USD 0,5825 0,1 0,5819 0,5827 +4,0%

BTC/USD 123.639,50 0,7 122.754,60 119.850,65 +29,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,19 60,53 +1,1% +0,66 -15,5%

Brent/ICE 65,24 64,53 +1,1% +0,71 -14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.947,12 3.887,33 +1,5% +59,80 +48,1%

Silber 48,64 47,995 +1,3% +0,65 +66,2%

Platin 1.389,24 1.369,22 +1,5% +20,02 +56,3%

Kupfer 5,06 5,11 -1,0% -0,05 +23,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

