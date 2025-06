MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seltene-Erden-Aktien mit Kurssprüngen

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Mittwoch positive Vorzeichen dominiert, nachdem Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gemeldet worden waren. Demnach wurde ein Rahmenabkommen vereinbart, dem allerdings noch US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping zustimmen müssen. Zudem sind bislang nur wenige Details der Vereinbarung bekannt, wie die Analysten der Maybank anmerkten. Die Begeisterung hielt sich indessen auch deshalb in Grenzen, weil am Dienstag ein US-Berufungsgericht entschieden hatte, dass die Regierung Trump weitreichende Zölle vorerst beibehalten darf. Anleger dürften sich auch in Erwartung der viel beachteten US-Verbraucherpreisdaten im späteren Tagesverlauf zurückgehalten haben.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 38.421 Punkte. Der Composite-Index gewann in Shanghai 0,5 Prozent, für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es im späten Handel um 0,9 Prozent aufwärts. In Seoul legte der Kospi um 1,2 Prozent zu. Der S&P/ASX-200 in Sydney schloss 0,1 Prozent höher, nachdem er im Verlauf ein Rekordhoch verzeichnet hatte.

Angeführt wurden die Märkte der Region von Technologiewerten. Berichten zufolge sieht das Rahmenabkommen die Aufhebung einiger Exportbeschränkungen von US-Technologie nach China vor. In Seoul verteuerten sich die Aktien des Chipkonzerns SK Hynix um 4 Prozent. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics stieg um 1 Prozent. In Tokio gewannen Advantest 0,5, Tokyo Electron 4,6 und Renesas 1,9 Prozent. An der Börse in Hongkong legten Alibaba um 1,6 und Tencent um 0,7 Prozent zu.

Aktien chinesischer Unternehmen aus dem Sektor Seltene Erden kräftige Kursgewinne. Sie profitierten davon, dass das Rahmenabkommen im Wesentlichen eine Vereinbarung wiederherstellte, auf die sich China und die USA vergangenen Monat in der Schweiz geeinigt hatten. Diese basierte zum Teil auf Pekings Versprechen, Lizenzen für den Export von Seltenen Erden zu beschleunigen, während die Unterhändler weiter verhandelten. China Rare Earth Holdings legten in Hongkong um rund 16 Prozent zu und JL Mag Rare-Earth in Shenzhen um 7,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Sydney fielen die Aktien der Fluggesellschaft Qantas um 1,3 Prozent. Das Unternehmen schließt seine in Singapur ansässige Billigfluggesellschaft Jetstar, unter anderem aus Kostengründen. Der Kurs von Johns Lyng Group sprang um fast 18 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot von Pacific Equity Partners öffentlich gemacht hatte.

