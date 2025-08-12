MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gewinnmitnahmen in Tokio, Erholung in Sydney

DAX24.233 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,89 +0,2%Gold3.353 ±-0,0%
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Während der Aktienmarkt in Japan eine deutlichere Korrektur nach zwei Rekordhochs in Folge verzeichnete, haben sich die anderen Börsen der Region und in Australien am Donnerstag mit kleineren Bewegungen nach beiden Seiten gezeigt. Vielfach dürften sich die Akteure zurückgehalten haben, weil später am Tag die US-Erzeugerpreise für Juli anstehen und für einen stärkeren Impuls sorgen könnten. Sollten sie stärker als gedacht gestiegen sein, könnte das dem Zinssenkungsszenario einen Dämpfer versetzen und damit auch den Aktien. Daneben dürften viele Blicke auf den Freitag und das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsident Putin zum Krieg in der Ukraine gerichtet gewesen sein.

Der Nikkei-225-Index in Tokio gab um 1,4 Prozent nach auf 42.649 Punkte. Gegenwind kam vom festeren Yen, weil der Dollar mit der weiter voll intakten Zinssenkungsfantasie in den USA auf breiter Front schwächelt. Dadurch verteuern sich die Exporte japanischer Unternehmen in den Dollarrraum. Daneben sprachen Händler von Gewinnmitnahmen.

Der Kospi in Seoul erholte sich im Verlauf von kleinen Verlusten und schloss minimal im Plus. In Shanghai und Hongkong (Späthandel) büßten die Indizes je 0,5 Prozent ein.

In Sydney machte der S&P/ASX-200 das Minus vom Vortag mit einem Plus von 0,5 Prozent wieder wett. Nachdem am Mittwoch unter anderem schwache Bankaktien nach Quartalszahlen der Commonwealth Bank gedrückt hatten, sorgten nun diverse gut ausgefallene Unternehmensnachrichten wieder für Auftrieb. Neue Geschäftszahlen von Westpac wurden mit einem Plus der Aktie von 6,3 Prozent honoriert. National Australia Bank stiegen im Sog um 1,9 Prozent. Commonwealth Bank gaben dagegen um weitere 1,1 Prozent nach.

Gut kam eine neue Prognose des Energieversorgers Origin Energy an, die Aktie verteuerte sich um 6,3 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen Telstra berichtete einen 4,6-prozentigen Gewinnanstieg im Geschäftsjahr und kündigte einen Aktienrückkauf an. Allerdings verfehlte die Gewinnprognose die Markterwartung. Die Aktie gab um gut 2 Prozent nach. Der Versicherer Suncorp erhöht seine Schlussdividende und kündigte einen Aktienrückkauf an. Der Kurs zog um 3,6 Prozent an.

In Hongkong verloren Lenovo 5,7 Prozent, obwohl der weltgrößte PC-Hersteller seinen Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt und damit deutlich stärker gesteigert hat als erwartet. Die Aktie war zuletzt bereits gut gelaufen.

