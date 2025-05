MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Warten auf US-Reaktion nach Abstufung

DOW JONES--Mit Zurückhaltung sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt gesehen, von dieser Seite fehlen nun die Impulse für Einzelwerte. Die Märkte warten auf die US-Reaktionen nach der Herunterstufung des Ratings für die USA durch Moody's auf "Aa1" und damit dem Verlust der letzten "Triple A"-Einstufung. In der Folge kamen die US-Anleihen am Freitag im späten Handel unter Druck. Die Rendite der 30jährigen US-Anleihen steigt auf über 5,00 Prozent. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 23.724 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent auf 5.407 Punkte nach.

Wer­bung Wer­bung

US-Verschuldung immer stärker - Moodys entzieht USA das AAA-Rating

US-Finanzministier Scott Bessent wiegelte im Zuge der Abstufung ab und nannte sie einen "nachlaufenden Indikator". Es würden Billionen von Dollars in die USA kommen, was die Kompetenz der Investoren zeige; er würde daher nichts auf Moodys geben. Da die anderen Agenturen die USA schon lange abgestuft haben, hält sich der Überraschungseffekt tatsächlich in Grenzen. Allerdings wird jetzt sehr genau auf die langlaufenden Anleihen geblickt, eine starke Kurvenversteilerung ist möglich.

"Dieses Downgrade kommt als rechtzeitige Erinnerung, dass die steigende US-Verschuldung und -Defizite nicht unbemerkt geblieben sind", sagt Christopher Wong von OCBC. Der Mangel an fiskalischer Disziplin und die unsichere Politik "stellen den Status des US-Dollars als 'Safe Haven' und primäre Reservewährung weiter in Frage", so Wong.

Inflation in Europa im Blick

In Europa blickt man am Vormittag auf die Verbraucherpreise April für die Eurozone . Ansonsten steht für den Nachmittag um 16 Uhr MESZ das Telefonat von US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin an, danach ein Gespräch von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Nachdem Trump noch vor seiner Amtseinführung das baldige Ende des Krieges in den Raum stellte, kam die Sache seitdem nicht voran.

Wer­bung Wer­bung

Im DAX werden die VW Vorzüge ex Dividende in Höhe von 6,36 Euro gehandelt, aber auch viele Nebenwerte schütten am Berichtstag aus. VW fallen daher mit optischem Minus von 4,9 Prozent im DAX auf.

Die Aktien von BNP Paribas ragen mit 2,3 Prozent Plus gegen den schwächeren Banken-Sektor (-0,3%) hervor dank ihres neuen Aktienrückkaufprogramms. Die französische Bank will für 1,08 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen, und zwar schon binnen eines Monats.

Ryanair legen um 2,9 Prozent zu. Hier liegt zwar der Jahresgewinn leicht unter Erwartung. Die Analysten von Jefferies heben jedoch den Sommer-Ausblick 2025 als positiv hervor. Hier werden Preissteigerungen im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Auch Getränkehersteller Diageo steigen um 0,9 Prozent dank eines stärkeren organischen Umsatzwachstums im Quartal. Die Jahresprognose wurde bestätigt, auch wenn die Trump-Zölle zu Belastungen von bis zu 150 Millionen Dollar führen könnten.

Dazu wird auch auf Borussia Dortmund geblickt. Der Verein hat die erneute Qualifikation für die Champions League geschafft. An der Börse wurde in der Vorwoche jedoch schon mit dem Erreichen des lukrativen Wettbewerbs gerechnet, die Aktie stieg um rund 20 Prozent. Daher gibt es nun Gewinnmitnahmen mit minus 4,9 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.406,56 -0,4% -20,97 +10,9%

Stoxx-50 4.532,14 -0,3% -14,96 +5,5%

DAX 23.724,09 -0,2% -43,34 +19,4%

MDAX 29.920,22 +0,1% 32,54 +16,8%

TecDAX 3.826,93 -0,4% -15,74 +12,5%

SDAX 16.584,24 +0,1% 15,30 +20,8%

CAC 7.855,98 -0,4% -30,71 +6,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo., 9:39 % YTD

EUR/USD 1,1237 +0,6% 1,1175 1,1240 +7,9%

EUR/JPY 162,59 +0,0% 162,56 162,60 -0,2%

EUR/CHF 0,9363 +0,1% 0,9356 0,9364 +0,0%

EUR/GBP 0,8407 -0,1% 0,8414 0,8408 +1,6%

USD/JPY 144,69 -0,5% 145,44 144,67 -7,4%

GBP/USD 1,3366 +0,7% 1,3278 1,3368 +6,1%

USD/CNY 7,1949 -0,2% 7,2067 7,1949 -0,0%

USD/CNH 7,2123 +0,0% 7,2098 7,2121 -1,7%

AUS/USD 0,6426 +0,3% 0,6404 0,6427 +3,5%

Bitcoin/USD 102.996,90 -1,2% 104.279,00 102.979,00 +11,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,47 62,41 +0,1% 0,06 -13,2%

Brent/ICE 65,03 65,33 -0,5% -0,30 -12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3230,48 3203,12 +0,9% 27,36 +22,1%

Silber 28,89 28,93 -0,1% -0,04 +3,7%

Platin 885,47 888,31 -0,3% -2,84 +1,6%

Kupfer 4,56 4,56 +0,1% 0,01 +12,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2025 03:47 ET (07:47 GMT)