Nach US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Wall Street uneins -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Ein fataler Rückschritt? Trumps Klimakahlschlag könnte sich als Spiel mit dem Feuer herausstellen!
Hot Stocks heute: US-Aktienrückkäufe trocknen aus - ROLLS-ROYCE hat Schub
MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Daten schüren keine Zinssenkungsfantasie

13.02.26 15:45 Uhr
DOW JONES--Leicht im Minus starten die US-Börsen in den letzten Handelstag der Woche. Inflationsdaten sind zwar günstig ausgefallen, nach Ansicht von Beobachtern aber nicht so günstig, dass sich der Markt Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank machen könnte. Der Dow-Jones-Index verliert 0,3 Prozent auf 49.291 Punkte. Der S&P-500 fällt um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent.

Die Verbraucherpreise stiegen im Januar in der Gesamtrate sowohl auf Monatssicht als auch im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger stark als angenommen, in der Kernrate trafen sie aber die Konsensschätzungen. Zinssenkungshoffnungen hatten schon im Wochenverlauf einen Dämpfer erhalten. Denn Arbeitsmarktdaten hatten gezeigt, dass die Beschäftigungslage in den USA noch immer gut ist.

Allzu weit dürften sich die Anleger auch deshalb nicht vorwagen, weil in den USA steht ein langes Wochenende bevorsteht. Die dortigen Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Eine Handelsvereinbarung zwischen den USA und Taiwan könnte die Stimmung am Freitag etwas aufhellen, ebenso wie ein Bericht, wonach geplante Beschränkungen im Handel von Technologie mit China zunächst nicht angewendet werden sollen, da beide Seiten im April ein Treffen planten.

Der Dollar tendiert nach den Preisdaten behauptet. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen fast aller Laufzeiten kaum verändert. Die Zehnjahresrendite kommt jedoch um 4 Basispunkte auf 4,06 Prozent zurück.

Unter den Einzelwerten an der Börse springen Applied Materials um 14 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen dank der hohen KI-Nachfrage überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Arista Networks verteuern sich um 8 Prozent. Das Unternehmen hat mit Quartalszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

Auch die Quartalszahlen von Airbnb sind überraschend gut ausgefallen, was der Aktie zu einem Plus von 6,5 Prozent verhilft. Für Expedia geht es dagegen um 7,2 Prozent abwärts, obwohl das Unternehmen ebenfalls besser abgeschnitten hat als erwartet. Analysten sorgen sich jedoch, dass KI Online-Reisebüros vollständig ersetzen könnte.

Am Goldmarkt setzen die Akteure auf sinkende Zinsen. Der Goldpreis tendiert fester. Niedrigere Zinsen machen das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver. Anleger nutzten überdies die Verluste vom Vortag zum Einstieg, heißt es. Die Ölpreise zeigen sich kaum verändert. Übergeordnet bremsten Befürchtungen eines Überangebots, so Marktteilnehmer.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.291,43 -0,3% -160,55 +2,9%

S&P-500 6.826,06 -0,1% -6,70 -0,2%

NASDAQ Comp 22.520,86 -0,3% -76,29 -2,8%

NASDAQ 100 24.642,59 -0,2% -45,02 -2,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1868 -0,0% 1,1872 1,1858 +1,0%

EUR/JPY 181,49 +0,1% 181,32 181,99 -1,6%

EUR/CHF 0,9120 -0,1% 0,9124 0,9160 -1,9%

EUR/GBP 0,8705 -0,1% 0,8714 0,8694 -0,1%

USD/JPY 152,92 +0,1% 152,71 153,47 -2,6%

GBP/USD 1,3633 +0,1% 1,3621 1,3639 +1,1%

USD/CNY 6,9361 +0,0% 6,9346 6,9428 -1,3%

USD/CNH 6,9023 +0,1% 6,8982 6,9146 -1,1%

AUS/USD 0,7069 -0,3% 0,7087 0,7111 +6,2%

Bitcoin/USD 67.470,85 +1,8% 66.250,35 67.086,90 -25,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,64 62,65 -0,0% -0,01 +9,6%

Brent/ICE 67,59 67,52 +0,1% 0,07 +11,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.995,63 4.926,50 +1,4% 69,13 +13,9%

Silber 77,62 75,18 +3,2% 2,44 +5,4%

Platin 1.737,41 1.690,01 +2,8% 47,40 -3,6%

Kupfer 5,78 5,79 -0,1% 0,00 +2,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 09:45 ET (14:45 GMT)

