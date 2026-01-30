Mamata Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mamata Machinery hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 3,20 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mamata Machinery noch ein Gewinn pro Aktie von 3,56 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,47 Prozent auf 672,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Mamata Machinery 734,4 Millionen INR umgesetzt.
