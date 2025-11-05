DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.423 -0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,54 +0,3%Gold3.965 +0,9%
Mamdani nach Wahl: New York wird Licht in politischer Dunkelheit sein

05.11.25 06:59 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Gewinner der Bürgermeisterwahl in New York, Zohran Mamdani, ist in seiner Siegesrede auf direkten Konfrontationskurs zu US-Präsident Donald Trump gegangen. "In diesem Moment der politischen Dunkelheit wird New York das Licht sein", sagte Mamdani nach seinem Wahlsieg auf einer Veranstaltung im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Er wisse, dass Trump seine Rede verfolge, sagte Mamdani - und wandte sich dann direkt an den US-Präsidenten, dessen Regierung zuletzt drastisch gegen Menschen vorgegangen war, die illegal ins Land gekommen waren. New York werde eine Stadt der Einwanderer bleiben, betonte er. "Um an einen von uns zu kommen, müssen Sie an allen von uns vorbei."

Der linke Demokrat hat übereinstimmenden Hochrechnungen von US-Medien zufolge die auch landesweit bedeutsame Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn.

An der Spitze der größten Stadt der USA und als erster Muslim in diesem Amt könnte der charismatische Newcomer zu einem gewichtigen Gegenspieler Trumps werden. Der Republikaner hatte noch kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt auf das absolute Minimum zu begrenzen, sollte Mamdani gewinnen./cah/DP/zb