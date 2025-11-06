DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,76 +0,3%Gold4.008 +0,7%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Mamdani stellt Team zusammen - Trump stichelt

06.11.25 06:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Bürgermeisterwahl in New York scheinen die politischen Karten in den USA neu gemischt. US-Präsident Donald Trump und die Republikaner suchen nach einer Erklärung für die jüngsten Wahlniederlagen auch in zwei anderen US-Bundesstaaten - und sticheln in Richtung des New Yorker Wahlsiegers Zohran Mamdani. Der linke Demokrat arbeitet unterdessen bereits am Aufbau seiner künftigen Stadtregierung.

Nicht nur Mamdanis Erfolg in der Millionenmetropole trifft die republikanische Partei: Auch in New Jersey und Virginia konnten sich bei Gouverneurswahlen demokratische Kandidatinnen durchsetzen. Trump meint, die Gründe zu kennen.

Den Wahlabend bezeichnete er als "nicht gut" für seine Partei. Vor Parteikollegen sagte Trump, er sei sich nicht sicher, ob er "für irgendjemanden gut" gewesen sei. Die Erfolge geben den Demokraten Rückenwind mit Blick auf die Zwischenwahlen zum US-Kongress in einem Jahr./gei/DP/zb