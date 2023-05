LANXESS-Aktie sinkt: LANXESS-Chef bleibt noch länger im Amt

Aktien in diesem Artikel LANXESS 35,99 EUR

Wie der Kölner Spezialchemiekonzern mitteilte, beginnt das neue Mandat am 1. April 2024. Der Aufsichtsrat habe die Vertragsverlängerung in seiner außerordentlichen Sitzung am Dienstag entschieden.

Zachert, 55, ist seit 1. April 2014 Vorstandsvorsitzender der LANXESS AG, die im MDAX notiert ist.

Die LANXESS-Aktie sinkt via XETRA zeitweise 1,46 Prozent auf 35,66 Euro.

