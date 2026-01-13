Mangalam Global Enterprise: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mangalam Global Enterprise ließ sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mangalam Global Enterprise die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Mangalam Global Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,56 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net