DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +6,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.575 -0,3%Euro1,1642 ±-0,0%Öl65,27 -0,3%Gold4.624 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen letztlich schwach -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen
Freibeträge durch Kettenschenkung voll ausnutzen Freibeträge durch Kettenschenkung voll ausnutzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Mangalam Global Enterprise: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

14.01.26 06:35 Uhr

Mangalam Global Enterprise ließ sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mangalam Global Enterprise die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Mangalam Global Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,56 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Mangalam Global Enterprise Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung