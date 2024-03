Mangelndes Wachstum

Am Mittwoch rückt die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla nach einer Analysten-Abstufung und Kurszielsenkung in den Fokus der Anleger.

• Wells Fargo-Analyst stuft Tesla-Aktie ab und senkt Kursziel

• Enttäuschende Verkaufsmengen erwartet

• Langan: "Wachstumsunternehmen ohne Wachstum"

Die Tesla-Aktie leidet zur Wochenmitte unter einer Abstufung und Kurszielsenkung. Die Tesla-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 1,87 Prozent auf 174,23 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ging es für das Papier des US-Elektroautobauers bereits um 28,55 Prozent abwärts (Stand: Schlusskurs vom 12. März 2024).

Wells Fargo-Analyst stuft Tesla-Aktie ab

Wells Fargo-Analyst Colin Langan hat die die Tesla-Aktie von "Halten" auf "Verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 200 US-Dollar um deutliche 37,5 Prozent auf 125 US-Dollar gesenkt. Das impliziert einen Rückgang der Tesla-Aktie um rund 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 177,54 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 12. März 2024).

Der Analyst erwarte, wie Super News berichtet, enttäuschende Verkaufsmengen für Tesla in den kommenden Jahren und führe dies auf sinkende Erträge aufgrund von Preissenkungen angesichts der Nachfrage zurück. Langan erwarte kein Volumenwachstum von 2023 auf 2024. Seine Auslieferungsschätzungen würden für beide Jahre bei 1,8 Millionen Fahrzeugen liegen. "Wir erwarten ein stagnierendes Volumen im Jahr 2024 und einen Rückgang im Jahr 2025. Im Gefolge der Preissenkungen sind niedrigere Leasing-Restwerte, verärgerte Kunden und der mögliche Verlust der Luxusmarken-Prämie zu erwarten", heißt es laut Investing.com in der Mitteilung von Wells Fargo.

Entsprechend pessimistisch zeigt sich der Analyst auch für Teslas Finanzkennzahlen. Seine Umsatzerwartungen reduzierte er laut Super News von zuvor 102 Milliarden US-Dollar für 2024 und 118 Milliarden US-Dollar für 2025 auf 91 Milliarden US-Dollar für 2024 und 96 Milliarden US-Dollar für 2025. Damit liegen seine Erwartungen unter dem Wall-Street-Konsens, der für die jeweiligen Jahre 110 Milliarden US-Dollar und 131 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Derweil prognostiziert er einen Gewinn je Aktie für 2024 und 2025 von 2 US-Dollar bzw. 1,90 US-Dollar. Hier liegen die Konsensschätzungen bei 3,03 US-Dollar für 2024 und 4,16 US-Dollar für 2025 und damit deutlich über den Erwartungen des Wells Fargo-Analysten.

Wells Fargo-Analyst pessimistisch

Der Wells Fargo-Analyst bezeichnete Tesla in der Mitteilung wegen seines mangelnden Wachstums als "ein Wachstumsunternehmen ohne Wachstum", berichtet Super News. Zudem habe er auf die hohe Bewertung des Papiers hingewiesen, das mit fast dem 60-Fachen des geschätzten Gewinns für 2024 gehandelt werde. Derweil liege der Durchschnitt des S&P 500 etwa beim 20-Fachen. "TSLA ist zwar führend in der Elektrofahrzeug- und Batterietechnologie, schneidet aber im Vergleich zu den Mag 7-Performern schlecht ab und wird mit einem KGV von 58 gehandelt, während das KGV der Konkurrenz bei 31 liegt. Dennoch hat TSLA einen ähnlichen Ausblick für das konsensbasierte 3-Jahres-EPS-Wachstum (19 % vs. 23 % Mag 7 Durchschnitt).", zitiert Investing.com. Daneben zeigt man sich bei Wells Fargo skeptisch bezüglich der Markteinführung von Teslas neuem günstigem Kompaktmodell, der oft als Model 2 bezeichnet wird, und äußert Bedenken unter anderem hinsichtlich der verzögerten Markteinführung und potenzieller Rentabilitätsprobleme.

Dennoch räumt Langan ein, dass sich seine Analyse im Falle besser als erwarteter Margen und Fortschritte in der autonomen Fahrtechnologie auch als falsch erweisen könnte.

Analysten-Bewertungen für die Tesla-Aktie

In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 35 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Tesla-Aktie vergeben. Von den 35 Analysten empfehlen 10 die Aktie zum Kauf, während 19 der Experten dem Papier ein "Hold"-Rating verpasst haben und sechs Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 209,72 US-Dollar, was ein Plus von 20,45 Prozent verglichen mit dem aktuellen Kurs bedeutet. Das höchste Kursziel liegt bei 320 US-Dollar und das niedrigste Kursziel bei 23,53 US-Dollar - die Analystenmeinungen gehen also weit auseinander.

Redaktion finanzen.net